Det var ikke til at holde ud at se på.

Han kunne næsten ikke gå, og han var tvunget til at lave både underhåndsserv og stopbolde konstant.

For da tenniskometen Holger Rune tidligt lørdag morgen (dansk tid) tabte semifinalen ved ATP 500-turneringen i Acapulco, Mexico, til australske Alex de Minaur, lignede den unge danskers krop noget, der var tæt på at kollapse i den mexicanske hede.

Danskeren kunne slet ikke bevæge sig de første tre partier i tredje sæt, og nu forklarer Runes mor, Aneke, hvad der helt konkret skete med sønnen undervejs i den dramatiske kamp.

Holger Rune havde store fysiske problemer undervejs i semfinalen. Foto: HENRY ROMERO Vis mere Holger Rune havde store fysiske problemer undervejs i semfinalen. Foto: HENRY ROMERO

»Han gik i krampe. Det skete ikke på grund af hans manglende fysik, men fordi han var anspændt og ikke brugte sin energi så optimalt, som han ellers har været god til længe. Det var ekstremt fugtigt under kampen, og det gjorde det ikke lettere,« siger hun til B.T.

Ved stillingen 3-0 til den australske tennisstjerne havde den unge dansker endelig mulighed for at få en smule behandling for de fysiske skavanker.

Men på trods af behandling og en masse væske, så hjalp det ikke Holger Rune, der dog formåede at kæmpe to partier hjem i det afgørende sæt.

Netop derfor er Rune-lejren da også optimistisk forud for næste uges store turnering Indian Wells, hvor der er adskillige ranglistepoint på spil.

»Holger har jo opskriften på at slå Alex de Minaur, så vi er fortrøstningsfulde. Der er masser af god tennis i Holger, og vi arbejder os stille og roligt opad,« lyder det fra danskerens mor.

På trods af semifinalenederlaget kan den 19-årige dansker glæde sig over synet af den opdaterede verdensrangliste, når den lander mandag morgen.

Her ligger han nemlig nummer otte for første gang i karrieren.

Holger Rune tabte semifinalen i Acapulco med cifrene 6-3, 5-7, 2-6.