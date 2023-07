Der er godt nyt fra Holger Rune-lejren.

Den danske tenniskomets ryg er nemlig i klar bedring efter lørdagens kortvarige chokskade, han rendte ind i under en træning ved Wimbledon.

Det fortæller danskerens mor og manager, Aneke Rune, da B.T. møder hende på det berømte træningsanlæg i London.

Her lyder det, at den muskel i den øvre del af ryggen, der voldte problemer lørdag, ikke gør nær så ondt som tidligere.

»Musklen er stadig meget hård. Vi prøvede nogle øvelser her til morgen fra vores gamle mirakelmand, Matteo Tinelli (tidligere fysioterapeut for Holger Rune, red.), fra da Holger sidste år også havde problemer med ryggen,« forklarer hun og tilføjer:

»Så han har sendt dem til os på video, og så lavede jeg øvelserne med Holger i morges. Musklen er stadig superspændt, men den er i bedring.«

Derfor er Rune-lejren da heller ikke helt færdig med at holde vejret frem mod tirsdagens første kamp ved Wimbledon.

Det bliver nemlig et kapløb med tiden for at få den 20-årige dansker helt klar.

»Nu må vi se. Altså, det gælder bare om at få musklen til at slappe af. Og det er stadig bedre end i går (lørdag, red.), men Holger bliver lidt mere irritabel, når kroppen bare ikke er 100 procent,« lyder det videre fra Aneke Rune.

Af samme årsag jubler man da også lige nu i danskerens lejr over, at han først skal i aktion tirsdag og ikke mandag, som ellers er førstedagen ved Wimbledon.

»Lige nu er det en stor fordel, at der først er kamp tirsdag. Holger har det godt oppe i hovedet, og han er glad for græsset. Men vi kan ikke have, at kroppen er begrænset,« afslutter hun.

Holger Rune møder tirsdag den britiske wildcard-spiller George Loffhagen i første runde.