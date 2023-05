Holger Rune har satset alt på dette øjeblik.

Hele den danske tennisstjernes sæson er bygget op på dét, der de næste to uger meget vel kan blive et rød-hvidt eventyr i Paris.

For den 20-årige tenniskomet er nemlig gået all in på dette års French Open, hvor han regnes som én af de helt store favoritter til at vinde turneringen.

Og det er der en helt særlig årsag til.

Holger Rune under forberedelserne til French Open.

»Det er én af mine absolutte yndlingsturneringer. Jeg vandt den som juniorspiller, og jeg har opnået mit bedste grand slam-resultat her, så det er en turnering, der betyder ekstremt meget for mig,« lyder det fra Holger Rune på et pressemøde, inden han fortsætter:

»Hele sæsonens mål har været at blive så stærk som muligt frem mod French Open, så mit mål er at vinde det hele her i Paris.«

Den enorme selvtillid kommer efter en forrygende grussæson for danskeren, der har været i hele tre ATP-finaler.

Senest ved Italian Open i Rom, hvor han dog tabte til russiske Daniil Medvedev.

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

Men på vejen dertil formåede han blandt andre at slå store navne som Novak Djokovic og Casper Ruud, og derfor er det da også en helt anden Holger Rune, der tirsdag tager hul på French Open, end den Holger Rune, der spillede sig i kvartfinalen sidste år.

»Jeg har klart mere erfaring, og jeg står bedre fysisk, tennismæssigt og mentalt. Så på alle parametre er jeg vokset,« forklarer han og tilføjer:

»Jeg er bedre til at håndtere flere situationer, end jeg var sidste år. Man bliver jo et år ældre, og man får mere erfaring. Jeg ved, hvad jeg skal gøre på de forskellige tidspunkter.«

Adskillige bookmakere, tenniskoryfæer og tennisfans verden over peger i øvrigt på Holger Rune som den tredjestørste favorit til at triumfere i Paris.

Danskeren er dog ikke meget for selv at snakke om sin favoritværdighed.

Holger Rune spiller tirsdag sin førsterundekamp ved French Open mod amerikanske Christopher Eubanks.

