Holger Rune har indkaldt forstærkning.

For torsdag blev det nemlig offentliggjort, at den tyske legende Boris Becker skal være træner for danskeren resten af året.

Dermed skal den tredobbelte Wimbledon-vinder forsøge at hjælpe den unge komet ud af den enorme krise, som han lige nu befinder sig i med 10 nederlag i de seneste 11 kampe.

Holger Rune har dog i forvejen sin mangeårige træner Lars Christensen i teamet, og derfor bliver Boris Beckers rolle da også en smule anderledes.

Boris Becker skal hjælpe Holger Rune resten af året. Foto: Daniel Bockwoldt/AFP/Ritzau Scanpix

Det fortæller danskerens mor og manager, Aneke Rune, til B.T.

»Boris træder ind som det, man kalder for supercoach for Holger. Der vil stadig være den faste træner tilknyttet i forhold til at træne uden for turneringer og til alle de store turneringer, Masters 1000'er samt grand slams, der spænder over flere uger,« lyder det i en sms.

Dermed er det altså stadig Lars Christensen, der står som fast træner for den unge dansker. Og ham, der umiddelbart har ansvaret for Runes træninger den kommende tid.

Det var torsdag, at Rune-lejren over for B.T. bekræftede, at Boris Becker bliver tilknyttet teamet resten af året.

Foto: Aly Song/Reuters/Ritzau Scanpix

»Vi har lavet en aftale med Boris for resten af året, så han er med os i Basel og Paris,« lød det.

I første omgang er det nemlig meningen, at tyskeren skal hjælpe til under de kommende ATP-turneringer i Schweiz og Frankrig, hvor danskeren har livsvigtige ranglistepoint at skulle forsvare. Og sæsonfinalerne i Torino, hvis Holger Rune altså formår at kvalificere sig.

Hvorvidt samarbejdet fortsætter i 2024 er endnu ikke afgjort.

Holger Rune tabte onsdag aften sin første kamp ved Nordic Open i Stockholm.

Dermed missede han forsvaret af sidste års titel i den svenske hovedstad.