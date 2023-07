Han har brugt en formue på den, men der er stadig bare ét lille problem.



For han har aldrig set det færdige resultat, selv om det altså har kostet ham over syv millioner kroner.

Den danske tennisstjerne Holger Rune har ikke været i Danmark i snart et år, og derfor har han heller ikke haft mulighed for at følge det enorme byggeprojekt, hans gyldne underskrift har igangsat for snart et halvt år siden, på tætteste hold.

Danskerens nye lejlighed i Nordhavnen på Østerbro, København, som han købte for hele 6.950.000 kroner i slutningen af sidste år, har gennemgået en totalrenovering, siden han langede de mange millioner på bordet. Men indtil videre har han endnu ikke haft mulighed for at tilbringe blot en enkelt nat i den.

Det fortæller den 20-årige tenniskomets mor og manager, Aneke Rune, da B.T. møder hende på Wimbledon-anlægget i London

»Han har jo faktisk aldrig set den i færdig stand,« lyder det som det første.

Holger Rune skulle ellers have tilbragt nogle dage i København i maj for at spille showkamp i Royal Arena.

Og i den forbindelse var det planen, at lejligheden skulle have stået klar til at byde ham 'velkommen hjem'.

Men showkampen blev aflyst, og i stedet valgte danskeren at rejse mod varmere himmelstrøg inden French Open.

Derfor må det snedkerlavede køkken i lækre materialer af blandt andet italiensk marmor da også vente på at blive taget i brug af stortalentet lidt endnu.

De kommende uger gælder det nemlig årets tredje grand slam-turnering, Wimbledon.

Og herefter står den så på en smule ferie for det unge stjerneskud.

Meanwhile at home Things moving forward bathroom on its way #copenhagenproject pic.twitter.com/kmJTyswYAy — Holger Rune (@holgerrune2003) June 7, 2023

»Han skal jo holde noget ferie efter, men hvor meget kommer an på, hvor langt han når her. Derfor ved vi heller ikke, om ferien skal være i Danmark eller et andet sted endnu,« forklarer Aneke Rune.

Én ting er dog helt sikkert.

Holger Rune har brug for ferie efter et forår og en start på sommeren, der nærmest kun har budt på evige hotelovernatninger, flyrejser og dramatiske opgør.

»Jeg synes, der har været et tæt program, så jeg tror, han glæder sig til at holde lidt fri,« afslutter Aneke Rune.

Holger Rune møder tirsdag den britiske wildcard-spiller George Loffhagen i første runde ved Wimbledon.

Du kan følge opgøret live på bt.dk.