Holger Rune har snart københavnerlivet på plads.

Den danske tennisstjernes lejlighed i Nordhavn på Østerbro, København, som han købte sidste år, er nemlig godt i gang med at blive totalrenoveret.

Men byggeprojektet trækker dog en smule ud, og lige nu er det en kamp mod uret, hvis den skal nå at stå helt klar, når det 19-årige stjerneskud for en kort stund vender hjem til Danmark i slutningen af maj for at spille opvisningskamp i Royal Arena.

Det fortæller danskerens mor og manager, Aneke Rune, til B.T.

Holger Rune vandt i sidste uge BMW Open i München.

»Lejligheden ligner stadig en byggeplads, men vi håber at blive færdige, inden Holger skal spille i Danmark. Der bliver lavet mange ændringer i lejligheden,« lyder det.

Ifølge Aneke Rune er sønnens dyre ejendomsinvestering et millionprojekt, der har taget lang tid, fordi alt nærmest er blevet endevendt efter tenniskometens eget ønske.

»Væggene er revet ned, og der er lavet helt nyt køkken og bad, ligesom alle gulve og lofter er blevet skiftet. Og så kommer selve indretningen bagefter. Men så skulle det også gerne blive, som Holger gerne vil have det,« forklarer hun og fortsætter:

»Det bliver indrettet som en kæmpe hotelsuite med diskret, snedkerlavet køkken i lækre materialer med blandt andet italiensk marmor. Det bliver cool.«

Holger Rune har det seneste år smidt adskillige millioner af sted på ejendomsinvesteringer.

Ud over den 105 kvadratmeter store københavnerlejlighed, som kostede 6.950.000 kroner, ejer den unge dansker også et sommerhus i Vejby, som han købte for 2.950.000 kroner sidste år.

Boligdrømmene stopper dog ikke her for stortalentet.

I marts fortalte Rune-lejren nemlig, at Danmarks bedste herrespiller har en drøm om at købe boliger i blandt andet New York, Miami og Paris de kommende år.

Og man forstår da godt, at danskeren ønsker at investere dele af sin propfyldte bankkonto i ejendomme.

For alene de seneste 12 måneder har Holger Rune tjent 24 millioner kroner i præmiepenge. Derudover kommer en række millionbeløb fra lukrative sponsoraftaler med blandt andre Nike, Rolex og Babolat.

