Holger Rune gør det ALDRIG igen. Én gang var nok!

For når den danske tenniskomet senere tirsdag går på banen mod den britiske wildcard-spiller George Loffhagen ved Wimbledon, så kommer han ikke til at tage let på opgaven.

Også selv om briten i skrivende stund ligger nummer 367 på verdensranglisten.

Danskeren, der ligger nummer seks i verden, har nemlig stadig mareridt over sidste år, hvor han i løbet af græssæsonen rendte ind i et choknederlag til den lavererangerede spiller Ryan Peniston ved Eastbourne-turneringen.

Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix

Endda på et tidspunkt, hvor Holger Rune ligeledes var gigantisk favorit.

Et nederlag, der har sat sig dybt i ham, og noget, der betyder, at han aldrig fremover kommer til at undervurdere sine modstandere, selv om de ligger flere hundrede pladser længere nede på ranglisten.

»Jeg har lært min lektie efter sidste år, hvor jeg tabte til Peniston. For selv om man møder lavererangerede spillere, så skal man passe på og forberede sig ordentligt,« fortæller Holger Rune på et pressemøde forud for Wimbledon, inden han tilføjer:

»Det gør jeg også tirsdag, for det bliver en svær kamp – uanset hvad. George Loffhagen er på hjemmebane foran et vildt publikum. Han har en kæmpe chance for at gøre noget stort.«

På trods af prædikatet som gigantisk favorit til at vinde førsterundekampen, har det danske stortalent ikke de vilde forhåbninger om et langt eventyr i London.

»Jeg har ikke kæmpe forventninger, for jeg er én af dem, der har vundet færrest kampe på græs. Faktisk kun tre. Så det bliver noget med at tage en kamp ad gangen,« afslutter Rune.

