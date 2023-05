Episoden fik gryden til at koge over.

Det spanske publikum i Madrid var på nakken af Holger Rune efter en hawkeye-dom, der gik mod hjemmebanefavoritten Alejandro Davidovich Fokina.

Han var sikker på, at en dansk andenserv var ude, og derfor kaldte han en challenge. Systemet viste, at bolden var inde, men spanieren var sikker på, at der blev målt efter det forkerte mærke.

Så fjernede Rune mærket, og så brød helvedet ellers løs.

Spanske Alejandro Davidovich Fokina stod længe og argumenterede. Foto: ISABEL INFANTES Vis mere Spanske Alejandro Davidovich Fokina stod længe og argumenterede. Foto: ISABEL INFANTES

Nu er han gået til tasterne for at forklare sig - og han fortryder lidt, at han ikke bare tog sig en lur i stedet for at fjerne det omtalte mærke.

»Publikum forstod ikke, hvad der skete i går. Man kan ikke gå imod en dom fra computeren. Det tog lang tid for dommeren og superviseren at forklare til min modstander,« skriver han i en story på Instgram.

»De fik ikke kommunikeret det til publikum. Næste gang tager jeg bare en lur, mens de diskuterer.«

»Personligt har jeg ingen problemer med spanske folk, og jeg ser frem til at komme tilbage til Madrid Open.«

Rune tabte den lange nattekamp, og nu venter der lidt tiltrængt pause, før den står på endnu en stor turnering i Rom.