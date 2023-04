Han vred om, og det var tydeligt, det gjorde ondt på Holger Rune.

Men den danske tennisstjerne måtte klare den selv uden lægehjælp lørdag eftermiddag, efter han i tredje sæt af finalen i München kom galt afsted.

'For helvede! Jeg har vredet om på min ankel. Du er ansvarlig for min skade,' lød det mod dommeren, der nægtede Holger Rune at få en medical timeout, da han tidligere i samme sæt havde fået behandling i skulderen.

En beslutning, danskeren ikke kunne forstå efterfølgende.

»Jeg var ærlig talt overrasket. Det var en helt ufattelig beslutning. Hvis der er en, der vrider om på anklen, skal den behandles med tape, ellers hæver den,« sagde han til Bild.

Det var i slutningen af tredje sæt, det gik galt for Holger Rune, der heller ikke lagde skjul på smerten. Stillingen var 4-5 til den hollandske modstander, som danskeren trods ankelproblemerne lykkedes med at slå efter et vildt comeback.

For efter at have vundet første sæt med 6-4, gik det helt galt for danskeren andet sæt.

Han tabte med 1-6 og var nede med 2-5 i tredje sæt, hvor Botic van de Zandschulp endda havde matchbold, men danskeren fik afværget, og efterfølgende kæmpede han sig tilbage for så til sidst at vinde BMW Open.

Det er andet år i træk, Holger Rune vinder turneringen.