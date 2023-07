Holger Rune var hårdt ramt, da han vågnede onsdag morgen.

Så hårdt, at han følte sig syg hele dagen samt under kvartfinalebraget mod Carlos Alcaraz ved Wimbledon.

Det afslørede danskeren på det efterfølgende pressemøde, da B.T. spurgte ham ind til hans fysiske tilstand:

»Jeg følte mig ikke tilpas, da jeg vågnede op i morges. Helt klart anderledes end de andre dage. Jeg var klart mere sløj.«

Holger Rune er ude af Wimbledon. Foto: Hannah Mckay/Reuters/Ritzau Scanpix

»Men jeg kunne ikke bare sætte mig ned på værelset og græde over det. Jeg var nødt til at få kroppen i gang så godt som muligt og spille min chance,« lød det fra en dybt skuffet Holger Rune, efter han havde tabt kvartfinalen.

På grund af den tilstand, han var i, måtte han da også ændre i sine ellers så faste rutiner på en kampdag.

»Jeg varmede tidligere op, end jeg normalt ville gøre, for at få gang i systemet. Og jeg prøvede at spise det, jeg har gjort de andre dage, selv om jeg ikke havde det så godt og ikke havde lyst til at spise,« lød det videre fra danskeren.

Holger Rune tabte onsdagens brag mod barndomsvennen Carlos Alcaraz med cifrene 6-7, 4-6, 4-6.

Og efter kampen var det da også en slukøret dansker, der satte ord på nederlaget:

»Jeg er skuffet, men jeg prøvede at kæmpe til det sidste. Jeg gjorde mit bedste – omstændighederne taget i betragtning. Det er en del af det...jeg må bare komme videre.«

