Holger Rune begyndte allerede at ryste lidt på hovedet, da han fik spørgsmålet.

For da en journalist på tirsdagens pressemøde, efter danskeren havde spillet sig videre til anden runde ved Australian Open, bragte et specifikt emne på banen, gav han ikke ret meget for det.

»Jeg synes, det er dumt for at være helt ærlig. Med al respekt,« lød det som det første fra den unge tenniskomet.

Årsagen til den kontante udmelding var, at danskeren blev foreholdt sidste års forbandelse, der hvilede over de stjerner, der havde været med i Netflix-serien 'Break Point'.

Holger Rune er videre til anden runde ved Australian Open. Foto: Martin Keep/AFP/Ritzau Scanpix

Her endte de fleste af de tennisspillere, der havde været med i serien, med at ryge tidligt ud ved grand slam-turneringen i Melbourne.

Derfor blev danskeren da også spurgt, om han frygtede, at det samme ville ske for ham i år, eftersom han er med i den nye sæson af den populære serie.

»Det har intet med det at gøre. Novak Djokovic kunne være med i 10 sæsoner, og han ville stadig vinde 24 grand slam-turneringer. Det er ikke på grund af det. Aryna Sabalenka vandt også her sidste år, selv om hun var med i serien,« lød det videre fra Holger Rune.

Danskeren spillede sig tirsdag morgen (dansk tid) videre til anden runde ved Australian Open efter en sejr i fire sæt over japanske Yoshihito Nishioka.

Torsdag venter så et opgør mod den franske wildcard-spiller Arthur Cazaux.

