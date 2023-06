Et sandt nordisk brag venter.

Der er kun plads til én skandinavisk superstjerne i French Opens semifinaler, og det bliver enten Holger Rune eller norske Casper Ruud. De mødes i onsdag i kvartfinalen.

Duellanterne er henholdsvis nummer seks og fire i verden, og mange kan nok huske deres dramatiske kvartfinale sidste år, der endte i 'forlad'-råb til Runes boks og med beskyldninger om løgn spillerne imellem.

Selvom danskeren er kommet langt siden sidste år, så var der ingen grund til at nedtone det kommende brags betydning.

»Ja, det her en revanche. Der var jo en del drama sidste år, men jeg håber, der bliver lidt mindre drama i år. Vi spillede en god kamp mod hinanden i Rom. Han er en god spiller, jeg respekterer ham, og der er ingen problemer,« siger Rune, der vandt dysten i Italien for lidt over to uger siden.

»Jeg ser bare frem til det. Jeg tabte sidste år, og nu står vi i den samme situation. Forhåbentlig kan jeg gøre det omvendte denne her gang.«

Nu har Rune en hviledag, før dysten mod Ruud venter på onsdag - formentlig på den største arena på Roland Garros-anlægget.