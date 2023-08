Holger Runes ansigtsudtryk sagde det hele.

Aldrig har han været så skuffet, som da han mandag aften helt slukøret satte sig i stolen til pressemødet, efter han på chokerende vis måtte forlade US Open allerede i første runde.

På grund af en forfærdelig indsats endte den danskeren, der var seedet som nummer fire, nemlig med at tabe klart til spanieren Roberto Baena.

En indsats, som han selv kaldte for én af de værste, han nogensinde havde sat sammen:

»Det har været nogle hårde uger. Kampformen er der bare slet ikke. Jeg har ikke haft en ideel forberedelse hertil, selv om jeg haft nogle gode træninger. Jeg kom aldrig op på det niveau, jeg troede, jeg kunne, og det er ekstremt skuffende. Det var bare ikke godt nok i dag,« lød det fra Holger Rune, inden han tilføjede:

»Hvis man kan få flere kampe lige inden en turnering, så er det perfekt, men man kan ikke altid være så heldig. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Efter den seneste periode kan jeg ikke forvente at spille meget bedre.«

Men med den indsats, du viste i dag, hvor bekymret er du så for den kommende tid?

»Jeg har ikke tid til at være bekymret. Jeg må tilbage og arbejde hårdt.«

»Men det er da hårdt at skulle forlade en stor turnering, som den her. Så jeg er selvfølgelig ikke tilfreds med resultatet. Og heller ikke mit tennis.«

Holger Rune endte med at tabe mandagens førsterundekamp med cifrene 3-6, 6-4, 3-6, 2-6.

Dermed slutter grand slam-året med et gigantisk brag for den unge danske stjerne, som om et par uger skal spille Davis Cup-kampe for Danmark, når landsholdet møder Brasilien.