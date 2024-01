Holger Rune var dybt utilfreds. Og han brokkede sig flere gange.

For selv om den danske tennisstjerne tirsdag spillede sig videre til anden runde ved Australian Open, var han slet, slet ikke tilfreds med kampens dommer.

Det forklarede han på det efterfølgende pressemøde, da B.T. spurgte ham ind til utilfredsheden undervejs i opgøret mod japanske Yoshihito Nishioka.

»Jeg synes, dommeren var relativt hurtig til at starte tiden efter hvert point, og omklædningsrummet er langt væk på Rod Laver Arena. Så jeg synes, det var lidt stressende mellem pointene,« lød det fra Holger Rune, inden han tilføjede:

»Og det var så det, jeg sagde til ham. Jeg syntes, at han var for hurtig. Han sagde så, at han prøvede at give mig lidt ekstra tid.«

De store frustrationer fik ham da også flere gange til at skælde ud på sin spillerboks.

Og den ekstreme varme var ligeledes med til at sætte yderligere pres på danskerens humør.

Det var faktisk så varmt, at tennisspilleren Jack Draper kaste op i en skraldespand på grund af den voldsomme hede et andet sted på Melbourne Park, mens han var i kamp.

»Det var varmt i dag. Nu har jeg ikke hørt, hvad der skete med Jack, men det lyder vildt nok,« fortalte Rune og fortsatte:

»Specielt efter første sæt kunne jeg mærke det en smule. Men det er jo ens for begge spillere, så man må prøve at skjule det så godt som muligt, så man ikke viser svaghed.«

Holger Rune vandt tirsdagens kamp i fire sæt med cifrene 6-2, 4-6, 7-6, 6-4.

Dermed er det danske stortalent klar til anden runde mod den franske wildcard-spiller Arthur Cazaux.

