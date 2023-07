Midt i sit livs drama valgte han at chokere alt og alle.

For da spanske Alejandro Davidovich Fokina lørdag aften tabte en nervepirrende kamp til danske Holger Rune i tredje runde ved Wimbledon, tog han nemlig en beslutning, som ingen havde regnet med.

Ved stillingen 8-8 i match-tiebreaket i femte sæt sendte han pludselig en underhåndserv afsted mod den danske stjerne.

Det skulle han dog aldrig have gjort.

Holger Rune er klar til fjerde runde ved Wimbledon. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune er klar til fjerde runde ved Wimbledon. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/Ritzau Scanpix

For Rune var hurtig med returneringen og sikrede sig i stedet en matchbold. Og på det efterfølgende pressemøde var det da også en lettere chokeret dansker, som satte ord på spanierens overraskelse.

»Det var crazy. Og helt uventet. Men på en måde var det rart, for han havde servet så godt igennem hele kampen,« lød det fra danskeren, inden han fortsatte:

»Men det lagde også et pres på mig. For tænk, hvis jeg havde misset den. Det havde været forfærdeligt. Heldigvis var jeg kølig i det øjeblik.«

Selv om den danske tennisprins generelt elsker at tage chancer på afgørende tidspunkter, så ville en underhåndserv alligevel være at gå til yderlighederne, mente han.

Holger Rune og Alejandro Davidovich Fokina gav publikum et kæmpe drama. Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune og Alejandro Davidovich Fokina gav publikum et kæmpe drama. Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg ville ikke gøre det, nej. Men alle spillere er forskellige. Hvis han var lykkedes med det, så havde det jo været den rigtige beslutning. Jeg ville nok stole på min serv og gå dybt i stedet,« forklarede Rune.

Ifølge det danske stortalent var det dog ikke tilfældigt, at han nåede at løbe underhåndserven op så hurtigt, som han gjorde.

Én særlig ting afslørede nemlig spanieren, påstod Rune.

»Det var overraskende, men jeg så, at han ikke engang slog bolden i jorden, som han plejer, så jeg var opmærksom på, at der var ved at ske noget,« afsluttede han.

Med sejren spillede Holger Rune sig videre til fjerde runde ved Wimbledon.

