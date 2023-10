Der blæser nye vinde i Holger Rune-lejren.

For efter den danske tennisstjerne for nylig meddelte, at han har tilknyttet den tyske legende Boris Becker sit trænerteam resten af året, ser det ud til, at der allerede er blevet ændret en smule på de ellers faste rutiner.

I hvert fald ser det ud til, at den unge dansker har haft brug for lidt ekstra fokusering imellem kampene den seneste tid.

I sidste uge lagde stortalentet nemlig et billede op på de sociale medier, hvor han var i færd med at spille et parti skak med Becker.

Holger Rune og Boris Becker spiller skak sammen. Foto: Privat. Vis mere Holger Rune og Boris Becker spiller skak sammen. Foto: Privat.

»Holger kan godt lide at spille skak. Det samme med Boris. Jeg har desværre aldrig lært det, så jeg er for dårlig til at kunne udfordre Holger,« skriver danskerens mor og manager, Aneke Rune, i en sms til B.T. og tilføjer:

»Derfor er det hyggeligt, at Boris er en dygtig skakspiller.«

Noget tyder dog på, at det ikke er helt tilfældigt, at den tyske tennislegende har taget et parti skak eller to med den unge dansker.

For mellem 2013 og 2016 brugte Becker adskillige timer foran skakbrættet sammen med superstjernen Novak Djokovic, som tyskeren trænede på daværende tidspunkt.

Og efter flere internationale medier ligeledes har skrevet om Runes 'nye' skaktrick, har det da også fanget den serbiske grand slam-vinders interesse.

Djokovic kan nemlig nikke genkendende til det, som Boris Becker tilsyneladende forsøger at implementere hos den danske tennisprins.

Det forklarede han på weekendens pressemøde forud for Paris Masters.

»Jeg så, at de spillede skak. Det var også den første ting, som Boris introducerede for mit team. Jeg synes, det er godt for ens fokus, mentale klarhed og strategi,« lød det fra serberen ifølge ATP's hjemmeside.

Holger Rune skal i de kommende dage forsøge at forsvare sidste års titel ved Paris Masters.

I anden runde møder danskeren den østrigske grand slam-vinder Dominic Thiem.

Du kan følge danskerens kamp live på bt.dk onsdag aften.