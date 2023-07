Holger Rune kommer ikke i kamp igen tirsdag.

For det massive regnvejr, der har ramt Wimbledon-anlægget på andendagen, ser ikke ud til at stoppe lige foreløbig.

Og dermed er alle kampe – på nær dem, der spilles på Centre Court og Court 1 – blevet aflyst ved den prestigefyldte græsturnering resten af dagen.

Det oplyser arrangørerne i en pressemeddelelse.

I stedet skal danskeren spille sin førsterundekamp færdig onsdag. Her er han foran med 1-0 i sæt mod den britiske wildcard-spiller George Loffhagen.

Holger Rune vandt nemlig et tæt tiebreak med cifrene 7-4, inden kampen blev afbrudt.

Det var efter cirka en times spil af danskerens opgør, at regnen over den engelske hovedstad begyndte at vælte ned.

I de efterfølgende timer er de mange afbrudte kampe blevet udskudt adskillige gange, mens arrangørerne har set vejret an.

Men det kommer de altså ikke til at gøre længere, for der er intet, der tyder på, at det holder op med at regne før sent tirsdag aften.

Det er endnu uvist, hvornår Holger Rune får lov til at spille førsterundekampen færdig onsdag.