Der var grus i maskineriet fra første parti, da Holger Rune onsdag aften led et smerteligt kvartfinalenederlag til Casper Ruud ved French Open.

TV 2s tennisekspert Patrik Wozniacki oplevede en dansk forhåndsfavorit, der præsterede LANGT under vanligt niveau i Paris.

»Da Holger var på 15-40 i det første parti, troede jeg, han ville fortsætte den gode stime fra Rom. Men derefter satte han jo ikke en kugle! Jeg tror, det var fysisk. Der manglede energi.«

Mens Holger Rune febrilsk famlede efter sit vanlige verdensklasseniveau, stod en norsk granitmur på den anden side, og så var første sæt afgjort på 28 minutter.

»Det hele var galt. Det var intet, der fungerede. Min fornemmelse er, at Rune var flad. Femsætteren mod Francisco Cerundolo var både fysisk og mentalt hård – og hvis man ikke er på 100 procent mod Casper Ruud på grus, er det svært. Han forærer dig ingenting.«

Holger Rune pegede efter nederlaget på, at han var »ved siden af sig selv«. Ifølge Wozniacki har det gigantiske pres på danskeren i en af verdens mest prestigefyldte tennisturneringer sat sit naturlige aftryk.

»Det er et pres der, som vi udefra ikke kan sætte os ind i. Når man står i French Open som top-10-spiller, er der kæmpe forventninger og forhåbninger. Han var også selv ude at sige en dag, at han var nødt til at trække sig lidt fra det hele. Det tager bare rigtig meget energi ud af kroppen,« siger han og fortsætter:

»Nerverne betyder også noget. Holger var favorit, fordi han slog Ruud sidst. Der har været et stort pres på hans skuldre. Jeg ved godt, han var i kvartfinalen sidste år, men nu står han her for første gang som sjetteseedet, og alle var allerede begyndt at snakke om Alcaraz og Rune i finalen.«

Inden turneringen havde Patrik Wozniacki opstillet succeskriteriet til fjerde runde for Holger Rune.

Trods onsdagens storsmæk fra Casper Ruud er der derfor masser af grund til at rejse fra Roland-Garros med optimisme, mener han.

»Vi skal huske på, at det her også er gode lærepenge. Jeg er stadig yderst tilfreds. Han holder sin seedning – kommer i kvartfinalen – og forsvarer sine point. Han har gode point i banken fra foråret, og kan han spille et godt Wimbledon, så ser det godt ud.«

Holger Rune tabte 1-6, 2-6, 6-3, 3-6 til Casper Ruud. Dermed har danskeren blot formået at besejre sin norske nemesis i et af seks opgør.