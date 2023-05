Holger Rune ankommer til French Open med tanken propfyldt af selvtillid, men hvem skal være codriver i jagten på karrierens første grand slam-triumf?

Bortset fra mor og manager Aneke Rune er der fortsat tvivl om, hvem der sætter sig i trænerboksen på Stade Roland Garros.

Runes succesfulde 2023 har budt på kovendinger, afbrudte samarbejder og overraskende comeback – og sågar en mindeværdig finaletriumf i München helt uden en træner ved den danske superstjernes side.

Få dage før French Open har B.T. forgæves forsøgt at få svar på, om Rune-lejren fortsætter samarbejdet med Patrick Mouratoglou, eller om danskerens livslange træner, Lars Christensen, vender tilbage fra sin ferie.

Patrick Mouratoglou trænede Holger Rune under turnerningen i Monte Carlo.

Det undrer TV 2s tennisekspert Patrik Wozniacki, der opfordrer Rune-lejren til at lægge låg på spekulationerne.

»De har højst sandsynligt styr på det. Men personligt mener jeg, de burde lukke den. Er Lars fyret eller ej? Hvad sker der? Læg låg på. Eller sig: 'Vi gider ikke snakke om det her.' For deres egen skyld – og for Holgers skyld.«

Patrik Wozniacki har selv mærket, hvordan mediernes fokus på netop trænerrollen kan suge energi ud inden en vigtig turnering.

»Den skal lukkes hurtigt, for det skaber unødvendig irritation, at medierne bliver ved med at bore i det. Jeg kender det selv fra Caroline og min far som træner – før hun havde vundet en grand slam.«

Holger Rune og Lars Christensen. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

»Det var kedeligt og irriterende at skulle svare på det samme hele tiden. Det giver negativitet. Så mit gode råd er at se, om de kan lukke ned for det. De behøver ikke sige, hvad der er sket. Bare luk det ned.«

Ved det netop overståede Italian Open var Patrick Mouratoglou ved Holger Runes side, og Wozniacki regner da også med, at det samarbejde rykker videre til gruset i Paris.

»Jeg forventer, at det er Patrick Mouratoglou. Det vil jeg gå ud fra. De har været på alt grus sammen. Så derfor vil mit bud være ham. Måske dem begge, men det vil undre mig meget, hvis det kun bliver Lars – med den optakt der har været.«

Patrik Wozniacki slår fast, at han intet har at udsætte på selve coachingen – det er kommunikationen, der halter.

Holger Rune i Monaco. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg synes ikke, der er noget, der er rigtigt eller forkert. Det har fungeret med begge trænere – og hver for sig. Men om det så er Patrick, så sig det. Slut, færdig. Spørgsmål kan vi tage efter turneringen. Så er der lukket for det.«

»Det virker til, at de har et system, der fungerer. Holger træner godt, udvikler sig for hver dag, der går. Det eneste, der er mangelfuldt, er kommunikationen. Vi ved ikke, hvad der sker. Det kan jo være en privat ting. Vi aner det ikke. Men de skal forsøge at lukke den ned, så der er ro i lejren. Specielt til French Open. Der findes ikke noget værre end uro.«