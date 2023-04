Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Forberedelserne er allerede startet – og humøret er højt.

Holger Rune spiller sin anden finale på Masters 1000-niveau, og der er ikke noget overladt til tilfældighederne op til den store dyst mod russiske Andrey Rublev.

Den danske komets mor og manager, Aneke Rune, oplyser til B.T., at opvarmningen er gået i gang klokken 11.30, hvor den stod på mobilitetsøvelser og dernæst en tur på banen for at finpudse detaljer fra cirka klokken 11.45.

Så skal der tankes op på depoterne med frokost inden kampen klokken 14.30.

Holger Runes kamp sluttede først sent søndag, og dernæst gik han til pressemøde med sin aftensmad – læs mere her

Men meldingerne fra Monaco er positive.

»Han har sovet otte timer og er i godt humør,« lyder det fra Aneke Rune.

Rublev er nummer seks på verdensranglisten, og den indbyrdes statistik siger 1-1. De to havde en vild dyst i Australian Open i år, hvor russeren trak sig ud som sejrsherre efter fem opslidende sæt.

Om det bliver anderledes i dag søndag, kan du følge på BT.dk, som dækker finalen tæt.