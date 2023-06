Normalt kaster de sig over ham, så snart de får chancen.

For hver gang, den danske tennisstjerne Holger Rune stiller op til ATP-turneringer verden over, er det som regel til stor mediebevågenhed.

Og derfor plejer der da også at fyldt godt op med journalister i presserummet, når danskeren sætter sig foran mikrofonen.

Men søndag var dog en helt anden sag.

Holger Rune tabte i kvartfinalen ved French Open. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Holger Rune tabte i kvartfinalen ved French Open. Foto: Bax Lindhardt

For da den unge dansker mødte op til det officielle pressemøde forud for græsturneringen i Queens, var lokalet stort set gabende tomt.

Ifølge mediet ABC Color, der citerer det spanske nyhedsbureau EFE, havde nærmest samtlige journalister forladt lokalet få sekunder inden, hvor den spanske stjerne Carlos Alcaraz og hjemmebanehåbet Cameron Norrie ellers havde siddet bag mikrofonen.

Det var der dog en helt særlig årsag til.

For de mange britiske journalister, der dækker den prestigefyldte tennisturnering i Queens, havde i stedet rettet fokus mod noget andet på det tidspunkt.

For første gang siden 1977 var der nemlig to britiske spillere, som mødtes i en WTA-finale, da Katie Boulter og Jodie Burrage bragede sammen i finalen i Nottingham.

En finale, som altså fik de mange journalister til at sidde klistret til skærmene i presserummet i stedet for at dukke op til Holger Runes pressemøde, skriver ABC Color.

Danskeren tager tirsdag hul på græssæsonen, når han møder amerikanske Maxime Cressy ved turneringen i Queens.