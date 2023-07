Holger Rune begår ikke den samme fejl to gange.

Og slet ikke, når det blot er én måned siden, at noget var helt, helt galt.

For da den 20-årige tennisstjerne i maj spillede French Open i Paris, fik han en optakt i det franske, der endte med at blive for meget for ham.

Adskillige medier og fans flåede konstant i ham op til grusturneringen, og til sidst blev al opmærksomheden for meget.

Holger Rune og Aneke Rune bor sammen under Wimbledon. (ARKIVFOTO).

Noget, som nu har fået danskerens team til at tage konsekvensen og blandt andet ændre valget af bopæl i London under Wimbledon, der begynder mandag.

Det fortæller Holgers Runes mor og manager, Aneke Rune, da B.T. møder hende på det berømte græsanlæg i det engelske.

»Vi har installeret os anderledes her ved Wimbledon. Vi bor ikke på hotel, så vi har i stedet lejet to huse. Teamet har et hus for sig, og så har Holger og jeg et for os,« lyder det, inden hun tilføjer:

»Det er i gåafstand til tennisanlægget, og så er det bare lidt mere hjemligt og hyggeligt for ham.«

Hele idéen med at bo i hus skyldes helt konkret, at der skulle markant meget mere ro på optakten til denne grand slam-turnering, end der var i den franske hovedstad.

Og netop den beslutning har da også hjulpet gevaldigt, lyder det afsluttende fra Aneke Rune.

»Der har været dejlig ro på. Holger virker chill, så der er ingen virak her.«

Holger Rune tager tirsdag hul på Wimbledon, når han møder den britiske wildcard-spiller George Loffhagen i første runde.

Du kan følge opgøret live på bt.dk.