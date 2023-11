Katjiiing!

Holger Rune kan se tilbage på en sæson, der giver ham dollartegn i øjnene.

Den danske tennisstjerne har nemlig vundet så store pengesummer i løbet af året, at han ikke kan andet end at grine hele vejen til banken.

For med flere finaler, grand slam-kvartfinaler, en enkelt turneringssejr samt en plads ved sæsonfinalen har 2023 været et særdeles gyldent år for bankkontoen.

Holger Rune vandt i 2023 ATP-turneringen BMW Open i München. Foto: Sven Hoppe/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune vandt i 2023 ATP-turneringen BMW Open i München. Foto: Sven Hoppe/AP/Ritzau Scanpix

Hele 28,2 millioner kroner i præmiepenge har den 20-årige tenniskomet vundet, siden han tog hul på sæsonen i starten af januar. Det viser en opgørelse på ATP's hjemmeside.

Det er især finalerne ved Monte Carlo Masters og Rom Open i foråret, der har kastet store beløb af sig.

Henholdsvis 3,6 millioner og 4,3 millioner i præmiepenge kunne Holger Rune eksempelvis stikke i lommen efter de to finalenederlag.

Derudover har de to grand slam-kvartfinaler ved French Open og Wimbledon resulteret i næsten seks millioner kroner tilsammen.

Ved den netop overståede sæsonfinale vandt danskeren sammenlagt 4,8 millioner, selv om det kun blev til en enkelt sejr.

Det er dog ikke kun de store præmiepenge, der har forgyldt den unge dansker i år.

Holger Rune har nemlig allerede kæmpeaftaler med store brands som Nike, Babolat og Rolex.

Og her er det især aftalen med urgiganten, der skaber guldregn i Rune-hjemmet.

B.T. kunne i januar afsløre, at danskerens sponsoraftale med det store urfirma sikrer ham et tocifret millionbeløb årligt.

Og en aftale af den kaliber er da også én, der kun rammer de største sportsudøvere.

Efter sidste uges sæsonfinale i Torino er Holger Rune officielt gået på ferie, inden 2024-sæsonen begynder i januar.