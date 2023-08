Hun har gjort, hvad hun kunne, for at muntre ham op det seneste døgn.

For efter den danske tenniskomet Holger Rune mandag på chokerende vis røg ud i første runde ved US Open, lå der senere på aftenen en særlig besked i indbakken.

Caroline Wozniacki sendte nemlig skrev nemlig til sin unge landsmand, da hun selv var gået videre ved grand slam-turneringen i New York, for lige at tale situationen lidt igennem.

Det fortalte hun dagen derpå, da hun mødte B.T. og resten af den danske presse efter sin træning i den amerikanske storby.

Foto: Geoff Burke/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Geoff Burke/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg har skrevet lidt med Holger. Han træner så hårdt, og han vil det så gerne, så han skal nok komme helt på toppen igen,« lød det fra Wozniacki, inden hun fortsatte:

»Det her gør ham kun stærkere. Det er bare hjem og træne. Det er lidt det eneste, man kan gøre. Men Holger er så ung, så det går nok, at han har tabt én gang i første runde ved en grand slam.«

Den danske verdensstjerne havde dog ikke helt lyst til at fortælle, hvad hun havde skrevet, da hun rakte ud til den ramte tenniskomet.

»Det er mellem Holger og jeg,« afsluttede hun med et stort smil.

Holger Rune tabte mandag på sensationel vis til spanske Roberto Baena i første runde ved US Open.

Et par timer senere skabte Caroline Wozniacki dog rød-hvid jubel i New York, da hun i overbevisende stil vandt over russeren Tatiana Prozorova.

I anden runde venter et opgør Petra Kvitova, der ligger nummer 11 i verden.

Den kamp kan du følge live på bt.dk onsdag.