Evig hæder og en gigantisk pose penge.

Der er mange fordele ved at stryge til tops og nappe en grand slam-titel.

Men hvis Holger Rune en dag formår at gøre netop det, så venter der ham faktisk endnu en belønning.

Den er dog af en lidt mindre – men sjov – karakter. For den danske tennisstjernes mor og manager, Aneke Rune, har nemlig lovet sin søn, at hun stopper med at ryge, når han en dag vinder en grand slam.

Aneke Rune og Holger Rune i Monaco. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Aneke Rune og Holger Rune i Monaco. Foto: Bax Lindhardt

»Det er en lille ting, vi har haft kørende, siden Holger var juniorspiller. Det er ikke nogen hemmelighed, at børn jo ikke kan lide, at deres forældre ryger. Jeg er selv lystryger, og jeg hygger mig vældig godt med det. Men vores børn bryder sig ikke om det,« fortæller Aneke Rune i et interview med B.T.

Løftet til sønnen blev dog allerede givet for flere år siden.

Men kometkarrieren betød dog, at hun hurtigt måtte begå et mindre løftebrud. Flere gange endda, erkender hun:

»Vi lavede en aftale, da Holger var juniorspiller, at hvis han blev nummer ét i verden, så ville jeg holde op. Det blev han så ret hurtigt...Så blev det ændret til, når han vandt en gran slam som junior. Da han så gjorde det, tænkte jeg: 'For helvede...'«

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

»Så jeg må bare indrømme, at jeg ikke holdt mit ord. Derfor sagde Holger da også: 'Du snyder jo!', og så svarede jeg: 'Nej, for den der grand slam, vi snakkede om, du skulle vinde, var det ikke på seniorniveau?' Det var det så ikke, men så twistede jeg den lige,« siger Aneke Rune med et grin.

Tennismoren forsikrer dog, at hvis Holger Rune formår at hive en grand slam-titel hjem de kommende år, så dropper hun smøgerne.

For alvor denne gang.

»Så må jeg nok hellere holde ord og tage det alvorligt. Det bliver jeg nødt til. Jeg kan ikke være bekendt at snyde længere,« afslutter hun.

Holger Rune skal natten til lørdag (dansk tid) møde sin norske ærkerival Casper Ruud i Mexico.

De to tennisstjerner brager sammen i semifinalen ved ATP-turneringen i Acapulco.