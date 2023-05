»Det var en fuldstændig vanvittig kamp, senest vi mødte hinanden.«

Sådan sagde Holger Rune til TV 2 Sport inden det voldsomme opgør, der venter ham senere i dag.

Klokken 13 brager han sammen med verdensetteren Novak Djokovic i en monsterkamp ved kvartfinalen i ATP-turneringen i Rom.

Den danske stjerne meldes mere end bare klar til kampen af mor Aneke Rune. Det oplyser hun til B.T.

B.T. har lige mødt Holger Rune og hans mor Aneke i Monaco, hvor de er bosat. Foto: Bax Lindhardt

»Han er i super humør. Har været dejligt afslappet hele ugen og det samme her til morgen,« skriver hun i en sms.

Sidst de to mødtes, hev den kun 20-årige tenniskomet karrierens største triumf i hus, da han slog Novak Djokovic i finalen til ATP 1000-turneringen i Paris.

Holger Rune ligner i øjeblikket en mand med stort overskud, efter han kæmpede sig ud af kløerne på Alexei Popyrin, der spillede som en drøm.

Det bekræfter Aneke Rune.

»Han har det sjovt, han leger med sin kunnen og udfordrer sig selv i forhold til, hvad han gerne vil spille. Det er ret skønt at observere udefra.«

Onsdag er det tredje gang, at de to brager sammen. Første gang var ved US Open i 2021, hvor en stærkt undertippet Holger Rune lå uden for top-100 og formåede at vinde et sæt i nederlaget mod Djokovic.

I dag ligger de henholdsvist nummer ét og syv i verden.

»Jeg kan ikke vente, hvis jeg skal være ærlig. At møde nummer et i verden bliver en god oplevelse,« sagde Holger Rune efter sejren i fjerde runde mod Alexei Popyrin.

Næste uge gælder det grand slam-turneringen French Open, og danskeren er i forvejen godt i gang med at arbejde frem mod et af sæsonens højdepunkter.

»Han har været ret tændt hele ugen på at arbejde på nogle ting i sit spil, som han gerne vil have cementeret mere inden Roland Garros (French Open, red.),« skriver Aneke Rune.

Du kan følge braget, der begynder klokken 13, live på bt.dk.

Vinder Holger Rune, skal han møde enten Francisco Cerundolo eller ærkerivalen Casper Ruud.

Et opgør mod sidstnævnte ville være en vild revanche efter deres møde ved sidste års French Open, hvor spændingen nåede enorme højder.

