Der er ved at ske et skifte.

Eller. Faktisk har det allerede fundet sted, mener Boris Becker om den generation, der lige nu imponerer i tennisverdenen.

Og her nævner tyskeren den danske stjerne Holger Rune, når han skal sætte ord på de spillere, der så småt er ved at overtage tronen fra legender som Roger Federer og den skadede Rafael Nadal.

»Det er allerede sket. Carlos Alcaraz blev nummer et i verden, efter han vandt US Open sidste år - der er dit bevis. Der er mange andre unge spillere, der banker på døren - blandt andre Jannik Sinner og Holger Rune,« siger Boris Becker til The Guardian.

»Vi er også nødt til at nævne russerne, selvom vi ikke kan lide det, men de er altså gode nok,« tilføjer han.

Boris Becker var til stede som tilskuer, da Holger Rune spillede finale i Italian Open mod Daniil Medvedev.

Tyskeren har store forventninger til French Open, der starter i næste uge, men selvom de unge har imponeret ham, skal man heller ikke afskrive en rutineret spiller som Novak Djokovic.

»Grus er ikke hans yndlingsunderlag, men de sidste par år har han spillet godt ved French Open. Så længe han er sund og rask, og så længe han gerne vil spille, vil han altid være en af favoritterne til at vinde en grand slam.«