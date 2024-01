Man fornemmede det allerede, da Holger Rune satte sig i stolen.

Han kunne i hvert fald ikke lade være med at grine i starten af sit pressemøde forud for Australian Open.

Og der gik da heller ikke ret mange minutter, før han måtte fortælle, hvad det var, der var så sjovt.

For på den anden side af en opsat halvvæg sad danskerens nye stjernetræner, Severin Lüthi, og fulgte nøje med i, hvad den unge komet havde at sige om ham, da Rune blev spurgt ind til schweizerens indvirkning på teamet.

Holger Rune og Severin Lüther i Melbourne inden Australian Open. Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune og Severin Lüther i Melbourne inden Australian Open. Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix

»Øh, ja…altså, han sidder faktisk lige dér,« grinte danskeren, mens den schweiziske succestræner forsøgte at afbryde pressemødet med et par jokes.

Herefter fandt Rune dog den seriøse grimasse frem og satte et par ord på, hvordan det er at have legenden Roger Federers tidligere træner omkring sig i Melbourne.

»Det er virkelig fedt. Severin ved godt, at jeg er kæmpe fan af Roger. Og det er fedt at kunne lære af ham og tiden med Roger. Det er spændende at høre, hvad han synes, der er rigtigt og forkert. Vi har virkelig haft et par gode uger sammen,« lød det fra Holger Rune, inden han tilføjede:

»Severin har god energi, og han har en masse erfaring fra tidligere. Vi har arbejdet hårdt fysisk og mentalt, og så er vi gået i detaljer med mange ting tennismæssigt. Det er fedt at få noget stabilitet og have folk omkring mig, som jeg kender.«

Det var i slutningen af 2023, at Rune-lejren meldte ud, at man havde lavet en aftale med Severin Lüthi, der var træner for Roger Federer i 15 år, for hele 2024-sæsonen.

Dermed skal schweizeren dele trænergerningen med den tyske legende Boris Becker, som Holger Rune ligeledes hyrede i efteråret.

Danskeren skal tirsdag morgen (dansk tid) i kamp ved Australian Open, når japanske Yoshihito Nishioka venter i første runde på Rod Laver Arena.

Den kamp kan du følge live på bt.dk.