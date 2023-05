Ryd kalenderen og find bare popcornene frem.

For der er dømt nordisk brag på den internationale tennisscene lørdag. Et brag, som må få tennisfans verden over til at slikke sig om munden.

Her skal den danske komet Holger Rune nemlig møde sin store rival Casper Ruud i semifinalen ved Italian Open.

Det står klart, efter nordmanden onsdag aften knuste Francisco Cerundolo fra Argentina i to sæt i kvartfinalen ved den prestigefyldte turnering i Rom.

Holger Rune og Casper Ruud efter sidste års kvartfinale ved French Open. Foto: YOAN VALAT Vis mere Holger Rune og Casper Ruud efter sidste års kvartfinale ved French Open. Foto: YOAN VALAT

Dermed kommer de to nordiske tennisstjerner for første gang til at stå over for hinanden efter sidste års dramatiske kvartfinale ved French Open.

Her fløj det rundt med stikpiller og beskyldninger om løgne mellem de to rivaler.

Blandt andet mente Holger Rune, at Casper Ruud havde råbt ham ind i hovedet i omklædningsrummet efter kampen.

Noget, som den norske lejr dog afviste med det samme.

Holger Rune spillede sig onsdag videre til semifinalen i det italienske efter en forrygende sejr over superstjernen Novak Djokovic.

Her vandt danskeren opgøret med cifrene 6-2, 4-6, 6-2.