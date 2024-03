Drop bare nattesøvnen senere.

For der venter et voldsomt brag, som ingen rød-hvide tennisfans vil gå glip af, når Holger Rune natten til lørdag går på banen i Mexico.

I semifinalen ved ATP-turneringen i Acapulco skal det danske stortalent nemlig møde sin norske ærkerival, Casper Ruud.

Det står klart, efter begge spillere fredag vandt deres kvartfinaler ved den prestigefyldte turnering.

Holger Rune og Casper Ruud ved French Open sidste år. Foto: Lisi Niesner/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune og Casper Ruud ved French Open sidste år. Foto: Lisi Niesner/Reuters/Ritzau Scanpix

Danskeren vandt sin kvartfinale over tyske Dominik Koepfer i to sæt, hvor Rune var iskold og nappede dem begge i tiebreak.

Casper Ruud havde lidt større vanskeligheder, da han mødte amerikanske Ben Shelton i sin kvartfinale. Her måtte nordmanden ud i tre sæt, før semifinalen var i hus.

Holger Rune og Casper Ruud er de senere år blevet beskrevet som ærkerivaler på tennisbanen, efter de i 2022 endte i lidt af en ordkrig ved French Open.

Efter kvartfinaledramaet i Paris fløj det nemlig rundt med beskyldninger om løgne mellem de to tennisstjerner.

Her beskyldte danskeren eksempelvis nordmanden for at have råbt ham lige op i hovedet ved omklædningsrummet umiddelbart efter kampen.

De to rivaler har dog mødt hinanden et par gange siden dramaet i Paris. Blandt andet i sidste års kvartfinale ved French Open samt i semifinalen i Rom.

Her slog begge parter flere gange fast, at der ikke længere er nogle problemer mellem dem.