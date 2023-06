Trods sin tredje sejr i træk på græs, var der ikke kun liv og glade dage på pressemødet efter fredagens kamp.

Et spørgsmål fra en italiensk journalist irriterende Holger Rune gevaldigt.

Journalisten stillede ifølge TV 2 Sport spørgsmålstegn ved den medical-timeout, som danskeren tog i første sæt.

Blandt andet sagde den italienske journalist, at Rune ikke virkede til at være plaget af et drilsk håndled, før han benyttede sin timeout.

Men det gad den danske tenniskomet slet ikke høre på.

»Hvis du var inde i min krop, kunne du sige sådan noget. Men det er du ikke, så lad være med at sige sådan noget,« lød det kontant fra Rune.

Det var ved stillingen 1-4 til italienske Lorenzo Musetti i første sæt, at Rune gjorde brug af en medical-timeout.

Rune viste tydeligt, at håndleddet gjorde ondt, når han bøjede det, men behandlingen virkede, og verdensranglistens nummer seks kunne efterfølgende hive sejren i land.

Han vandt kampen 6-4, 7-5, og du kan læse B.T.s dom over kampen lige HER.

Lørdag skal Rune i aktion i semifinalen mod australske Alex de Minaur, der er nummer 18 på verdensranglisten.