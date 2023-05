Han tænker på tennis nærmest uafbrudt.

Men der er alligevel nogle ganske få øjeblikke i Holger Runes liv, hvor han – tro det eller ej – bruger tid på en anden hobby.

For når stortalentet – nogle gange modvilligt – skal have et kort afbræk fra tennisverdenen, er der nemlig en anden sportsgren, der har hans interesse.

Det fortæller den 20-årige dansker, da B.T. besøger ham i Monaco.

B.T. har besøgt Holger Rune i Monaco. Foto: Bax Lindhardt Vis mere B.T. har besøgt Holger Rune i Monaco. Foto: Bax Lindhardt

»Altså, ud over at slappe af og spise godt her (i Monaco, red.), så går jeg en del op i fodbold. Jeg ser ofte OGC Nice og AS Monaco spille på stadion, for jeg nyder at se fodbold. Det er enormt hyggeligt,« lyder det fra Holger Rune.

Årsagen til den opståede fodboldinteresse skal dog findes i tenniskometens barndom.

For som barn spillede han i flere år i fodboldklubben Skovshoved IF.

»Jeg trænede så meget i haven, fordi jeg gerne ville blive god til at jonglere. Jeg er jo Cristiano Ronaldo-fan, så jeg øvede mig i timevis. Jeg er faktisk stadig o.k. til det, hvis jeg selv skal sige det,« siger Holger Rune.

Kort efter bryder hans mor, Aneke Rune, ind og minder sønnen om, at han har en løs aftale hængende over hovedet med en dansk landsholdsstjerne, der til daglig bor i Nice.

»Kasper Schmeichel har inviteret ham ud at spise hernede, men det har indtil videre været lidt svært at finde en dag på grund af træning og kampe,« tilføjer hun.

Nice-målmanden er dog ikke den eneste dansker, som Holger Rune af og til løber ind i tæt på Côte d'Azur.

For verdensstjernen Caroline Wozniacki går nemlig ligeledes op i den unge danskers karriere. Det kan du læse mere om HER.