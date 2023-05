Novak Djokovic lægger sig fladt ned.

Holger Rune var nemlig bare bedre, erkender han.

Sådan lød det i hvert fald på pressemødet efter onsdagens kæmpebrag i kvartfinalen ved Italian Open, hvor den danske tenniskomet kvaste den serbiske superstjerne i tre sæt.

»Han spillede for godt til mig i dag (onsdag, red.). Jeg startede dårligt i tredje sæt, og det var dér, at kampen knækkede lidt for mig. Holger fortjente at vinde, for han var bare bedre,« forklarede Novak Djokovic, inden han tilføjede:

Novak Djokovic havde kun rosende ord tilovers for Holger Rune efter onsdagens kamp. Foto: CIRO DE LUCA Vis mere Novak Djokovic havde kun rosende ord tilovers for Holger Rune efter onsdagens kamp. Foto: CIRO DE LUCA

»Holger er meget hurtig, og han læser spillet virkelig godt. Og så er han en talentfuld spiller.«

Efterfølgende fik serberen de fremmødte journalister til at grine, da han – ifølge ATP's egen hjemmeside – blev spurgt ind til, hvilke råd han havde til Holger Runes fremtidige karriere.

Her mente Djokovic dog ikke, at det ligefrem var ham, der skulle sende råd i retningen af danskeren.

»Jamen, jeg skulle måske spørge ham lidt til råds, for nu har han jo slået mig to gange ud af tre forsøg. Holger spiller fantastisk, og når han først kommer i gang, er det svært at stoppe ham,« lød det videre.

Holger Rune vandt onsdagens kvartfinalebrag med cifrene 6-2, 4-6, 6-2.

