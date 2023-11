Presset er enormt.

For Holger Rune har mere end blot sit forsvar af sidste års triumf på spil ved ATP 1000-turneringen Paris Masters.

For denne uge er nemlig ekstremt afgørende for, om den 20-årige dansker bliver én af de otte bedst placerede stjerner, der får en billet til sæsonfinalerne i Torino senere på måneden.

Men ifølge Patrik Wozniacki, der er tennisekspert hos TV 2, har sidste uges tre sejre i Basel betydet, at danskerens chancer i den franske hovedstad er bedre end længe.

Holger Rune er forsvarende mester ved Paris Masters. Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune er forsvarende mester ved Paris Masters. Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Ritzau Scanpix

»Det er måske lige at tage munden for fuld at sige, at Holger er helt tilbage, men han så da bedre ud, end han har gjort i flere måneder. Der var nogle tendenser, hvor det så rigtig fint ud,« siger han til B.T. og tilføjer:

»Men der er stadig meget, der skal forbedres. Holger så træt ud til sidst i nogle af kampene. Men jeg synes, han har fundet en form for rytme, og det er vigtigt. Han viste, at han kunne.«

Ifølge Patrik Wozniacki laver danskeren dog stadig alt for mange fejl, hvis han skal kunne holde fast i sin top 8-placering.

Noget, der måske kan skyldes forventningerne til, at han indløser billetten til Torino.

Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Ritzau Scanpix

»Holger tager mange chancer og spiller med højt pres, og det fungerede, da det kørte for ham i foråret, men det gør det ikke helt nu, selv om der er positive tegn,« lyder det fra tenniseksperten, inden han fortsætter:

»Jeg ved ikke, om der er pres på i forhold til det her med sæsonfinalerne. At han ikke har kunnet præstere, fordi han så gerne vil med.«

Patrik Wozniacki mener dog ikke, at Holger Rune behøver at lave ret meget om på sit spil, hvis han skal lykkes med at finde sit topniveau i denne uge.

Han må i hvert fald ikke begynde at gå på kompromis med sin stil, lyder det.

»Puha...det er godt nok svært, for det er den måde, han spiller på. Han skal ikke lave om på sit spil og bare fedte bolden over nettet. Det er jo heller ikke meningen, for den type er han ikke,« afslutter han.

Holger Rune skal onsdag aften i aktion ved Paris Masters, hvor han møder østrigske Dominic Thiem.

Du kan følge kampen live på bt.dk.