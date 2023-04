Lyt til artiklen

Holger Rune og Taylor Fritz har trukket sig fra doubleturneringen i Monaco, hvor de fredag skulle have spillet kvartfinale.

Det fremgår af ATPs hjemmeside.

Holger Rune har netop spillet sig i singlesemifinalen med en sejr over Daniil Medvedev. Taylor Fritz er også nået i semifinalen i single. Det er formentligt det, de nu vil fokusere på.

Det betyder, at Rune og Fritz' modstandere, Ivan Dodig og Austin Krajicek, går videre til doublesemifinalen i Monte-Carlo Masters uden kamp.

Den dansk-amerikanske duo fortalte tidligere på ugen, hvordan de kun var med i doubleturneringen for sjov.

Holger Rune smadrede verdens nummer fem, Daniil Medvedev, tidligere fredag. Du kan læse B.T.s dom over det opgør lige HER.

I semifinalen skal han møde enten Jannik Sinner eller Lorenzo Musetti. Da Rune efter sejren over Medvedev satte ord på sin ønskemodstander, nævnte han desuden, at han først havde en doublekamp at spille.

»Det er spændende unge spillere, som er med i toppen. Det bliver en hård kamp, uanset hvem jeg skal møde. Men først skal jeg spille double,« lød det fra Holger Rune til TV 2 Sport.

Den kamp er altså nu aflyst, så både Rune og Fritz kan fokusere hundrede procent på singleturneringen. Runes semifinale spilles lørdag eftermiddag.