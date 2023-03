Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kunne det friste med en tur til verdens mest kriminelle by?

Det tilbud er der nok ikke ret mange, der ville kaste sig frådende over. Og det gælder da heller ikke Holger Rune.

For da den unge tenniskomet søndag skulle rejse fra Acapulco, Meixco, til Californien, USA, hvor der i de kommende dage spilles Indian Wells, tog danskerens lejr ingen chancer.

Efter planen skulle den 19-årige dansker og hans team ellers være fløjet til grænsebyen Tijuana – for derefter at gå over grænsen til USA. Men én ting fik pludselig Rune-lejren til at ændre planen fuldstændig.

Holger Rune røg ud i semifinalen ved ATP 500-turneringen i Acapulco. Foto: HENRY ROMERO Vis mere Holger Rune røg ud i semifinalen ved ATP 500-turneringen i Acapulco. Foto: HENRY ROMERO

»Vi havde tænkt os at leje en bil og køre i to timer til Palm Springs, når vi havde krydset grænsen til USA. Men da Tijuana er rangeret som den mest kriminelle by i verden, og jeg lige havde læst, der havde været en kidnapning dér, så turde jeg det altså ikke,« fortæller tennisstjernens mor og manager, Aneke Rune, til B.T.

I stedet endte hun med at booke et privatfly, der fløj dem hele vejen til Palm Springs søndag aften.

»Så vi kom frem i sikkerhed,« lyder det videre fra Aneke Rune.

Ifølge tennismoren var det dog ikke kun frygten for den mexicanske rædselsby ved grænsen, der fik teamet til at finde på en anden løsning.

For turen til Acapulco ugen forinden havde nemlig budt på et sandt rejsekaos. Noget, som Rune-lejren for alt i verden ville undgå på vejen til Californien, lyder det:

»Det var helt vanvittigt. Der var ingen fly og aflysninger hele tiden. Og da vi først skulle med et fly til Mexico City, der i første omgang var seks timer forsinket, som derefter endte med at blive aflyst, så kunne jeg sagtens forestille mig, at tilsvarende var sket med en ny mellemlanding i Mexico City.«

»Det kostede os en overnatning i Mexico City på vej til Acapulco, fordi folk sagde, vi ikke skulle køre om natten i Mexico. Vi ville ellers have lejet en bil og kørt de fem timer til Acapulco, men det er åbenbart et 'no go' i forhold til sikkerhed,« fortæller Aneke Rune.

ATP 1000-turneringen Indian Wells begyndte torsdag. Holger Rune træder dog først ind i anden runde. Han kravlede mandag op som nummer otte på verdensranglisten, og de seedede (de 32 øverste i turneringen) sidder alle over i første runde.

Danskeren møder fredag vinderen af kampen mellem Filip Krajinovic og Mackenzie McDonald, som afvikles torsdag aften (dansk tid).