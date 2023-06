Der har været megen snak om det danske stjerneskuds trænersituation, som har fået et nyt twist op til Wimbledon.

Her meldte mor og manager til Holger Rune, Aneke Rune, til B.T., at hverken den franske stjernetræner Patrick Mouratoglou eller danskerens mangeårige træner, Lars Christensen, er rejst med til det engelske for at coache under den prestigefyldte græsturnering.

Efter dopingsagen og udelukkelsen af den rumænske stjerne Simona Halep, som Patrick Mouratoglou er træner for, fik Holger Rune muligheden for at have den franske succestræner med på holdet.

»Han har en anden måde at gå til det på end min danske træner har. Det er mere mentalt, og jeg tror, at jeg kan drage fordel af dette,« siger Holger Rune til First Sport, hvor han også bliver spurgt ind til dopingsagen:

»Vi skal følge reglerne og spille på under samme vilkår og betingelser. Ellers er det unfair. Så simpelt kan det siges,« lyder danskerens kontante svar.

Holger Rune har prøvet det før det med ikke at have en træner med sig på sidelinjen under store turneringer. Under Wimbledon vil det i stedet være andre i Runes team, som skal hjælpe ham ved Grand Slam-turneringen.

»Jeg arbejder meget med min fysiske træner (Lapo Becherini, red.) om bevægelserne på græs, og jo bedre jeg kontrollerer det, jo sjovere er græsset at spille på. Jeg er stadig meget ydmyg overfor enhver kamp på græsset,« siger Holger Rune til First Sport.

20-årige Rune, som nu er nummer seks på verdensranglisten, fik en god optakt til Wimbledon, da han spillede sig i semifinalen ved Queens-turneringen i London - vel at mærke uden en træner i hans boks.