Holger Rune har kniven for struben.

For lige om hjørnet venter nemlig sæsonens sidste store turnering – sæsonfinalerne i Torino.

Her er det de otte spillere, der har hentet flest ranglistepoint i løbet af kalenderåret, der får en invitation som belønning. En invitation, som den danske stjerne stadig ligger til at modtage.

Men det er faktisk lidt af et mirakel, at det stadig forholder sig sådan.

For Holger Rune har tabt 10 ud af 11 mulige kampe siden sommerens Wimbledon. Og derfor er belønningen tæt på at glide ud af hænderne på den unge dansker.

Stortalentet ligger i skrivende stund nummer otte på den såkaldte raceliste. Altså de spillere, der har hentet flest ranglistepoint siden januar. Her har danskeren skrabet 3.110 point sammen.

Men det er blot 145 point mere end amerikanske Taylor Fritz, der ligger nummer ni. Og alt imens ligger Runes norske ærkerival, Casper Ruud, lige i hælene med 2.815 point på tiendepladsen.

Derfor har den 20-årige tenniskomet da også nærmest alt at tabe de kommende uger, hvor han skal spille turneringer i henholdsvis Basel og Paris for at sikre sig livsvigtige point.

Men spørger man hovedpersonen, så er kapløbet om en plads i den italienske storby ikke noget, han bruger ret meget tid på at tænke over.

Det fortæller Holger Rune i et interview med B.T.

»Hvis det sker, så er det dejligt. Hvis det ikke gør, så kan jeg tage tidligere på ferie. Jeg går selvfølgelig efter det, men mit mål er mere at komme tilbage og spille godt igen,« lyder det fra den danske tennisstjerne, inden han tilføjer:

»Det er en stor gulerod, men hvis jeg ikke kommer med, så har jeg heller ikke fortjent det. Jeg kan ikke ligge og græde over det, hvis det ikke sker. Så er det bare tilbage i arbejdstøjet.«

Men du holder vel øje med racelisten?

»Jeg ved, hvad nummer jeg ligger, men jeg holder ikke øje med den konstant.«

I stedet for at drømme om en tur til Torino, så er det i stedet noget andet, som allerede er begyndt at fylde mere og mere i danskerens bevidsthed, understreger han:

»Der er stadig gode chancer for at komme med, men vi må se. For mig handler det om at stå skarpt til Australian Open.«

»Men jo, en plads i sæsonfinalerne ville da være en dejlig måde at slutte året på,« afslutter han.

Hvis ikke Holger Rune ender blandt de otte bedste spillere på racelisten, så er det dog stadig muligt for ham at komme med til sæsonfinalerne.

En niendeplads vil nemlig resultere i rollen som såkaldt førstereserve. En rolle, som danskeren faktisk havde sidste år.

Det vil dog betyde, at han kun kan komme i kamp i Torino, hvis én af de otte spillere, der ligge foran ham, når at trække sig fra turneringen, inden den begynder.

Et scenarie, der dog ikke blev aktuelt i 2022.

Sæsonfinalerne afvikles fra 12. til 19. november.