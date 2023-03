Lyt til artiklen

Holger Rune har fundet smilet frem.

Og det på trods af hans dramatiske exit fra semifinalen i Acapulco lørdag, hvor han undervejs lignede en, der var tæt på at kollapse i den mexicanske hede.

For ved at være nået til semifinalen i ATP 500-turneringen, ja, så har Rune taget endnu to skridt op ad verdensranglisten.

Tiendepladsen er nemlig skiftet ud med ottendepladsen, efter listen er blevet opdateret mandag morgen.

Og på den måde er Holger Rune nu rangeret bedre, end han nogensinde har været før.

På Twitter deler Rune den glædelige nyhed og historiske bedrift, hvor han bruger anledningen til at takke for støtten fra dem, der er rundt om ham.

»Tak til mit hold, min familie og mine sponsorer for jeres vedblivende støtte og tillid. Lad os fortsætte det gode arbejde,« skriver den 19-årige tenniskomet, der med en sejr i semifinalen kunne have indtaget syvendepladsen på ranglisten.

Rangeringen som nummer otte er den bedste nogensinde for en dansk herrespiller.

Lørdag var det den australske Alex de Minaur, som blev Runes overmand i Mexico.