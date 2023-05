Holger Rune var selv ude om, at et inferno af raseri fra de spanske tilskuere ramte ham sent søndag aften.

Rune knækkede ved ATP Masters 1000-turneringen i Madrid mod spanske Alejandro Davidovich Fokina i en intens og vildt spændende kamp, der endte med at blive vundet af Fokina med 7-6, 5-7, 7-6 i en maratondyst på over tre timer.

Grunden til, at det spanske publikum var på nakken af danskeren, var en kontroversiel hawkeye-dom imod hjemmebanefavoritten. Fokina var sikker på, at Holger Runes andenserv var ude, og derfor kaldte han en challenge. Systemet viste, at bolden var inde, men spanieren var sikker på, at der blev målt efter det forkerte mærke.

Her valgte Rune så noget kontroversielt at fjerne boldmærket, mens Fokina diskuterede med kampens dommer. Det fik tilskuerne op i det røde felt, og det har i høj grad gjort Holger Rune til en kontroversiel skikkelse på nu, som har fået nogle kommentarer med fra kampen – både fra modstanderen, på diverse medier og på de sociale medier.

Foto: ISABEL INFANTES Vis mere Foto: ISABEL INFANTES

»Det lagde jeg godt mærke til (at Rune fjernede mærket, red.). Det har generet folk, og takket være Runes gestus, kom publikum mere over på min side, og det kunne jeg virkelig mærke,« siger Fokina til spanske AS, hvor han også forklarer, at det var med til at vinde kampen for ham:

»Jeg tror aldrig, det har vækket så store følelser i mig, når jeg spiller på hjemmebane, og så endda vinde en kamp som denne, hvor fansene er fuldt ud med dig. Jeg er meget glad, og det viser, at de elsker mig her i Spanien, og det sætter jeg meget pris på.«

Selvom det ikke fik den store betydning for kendelsen, så har Holger Runes udviskning af boldmærket med skoen ikke fået nogen positiv indvirkning på Runes ry.

Med rubrikken 'Holger Rune fanget i frastødende drama ved Madrid Open: Ingen klasse' får den unge danske stjerne hårde ord med på farten af Yahoo Sport.

Alejandro Davidovich Fokina endte med at trække det længste strå i den intense maratonkamp. Foto: JAVIER SORIANO Vis mere Alejandro Davidovich Fokina endte med at trække det længste strå i den intense maratonkamp. Foto: JAVIER SORIANO

»Holger Rune vakte endnu en gang publikums vrede under bizarre scener ved Madrid Open, hvor den 20-åriges temperament kogte over under et skænderi midt i kampen.«

Episoden medførte ikke blot, at publikum i Madrid lagde et tryk på Holger Rune ved at heppe vildt på hjemmebanehelten, men også på en mere usportslig måde. Publikum valgte nemlig at komme med buhråb mellem Runes første- og andenserv. Det fik flere på de sociale medier til at tage Holger Rune lidt i forsvar:

»Publikum har al ret til at heppe på Davidovich Fokina, men at buhe og distrahere, mens nogen prøver at spille tennis, er forkert,« lød det fra en Twitter-bruger.

»Publikum, der jubler modbydeligt højt, efter at du ikke får din første serv over, er for hårdt,« skrev en anden på det sociale medie.

Holger Rune, der ellers i sidste uge vandt ATP-turneringen i München for andet år i træk, kan nu formentlig holde lidt tiltrængt kamppause i næste uge.