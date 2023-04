Den danske tennisstjerne Holger Rune er blevet udtaget til den store turnering Laver Cup.

Den prestigefyldte turnering, der udkæmpes mellem 'Team Europe' og 'Team World', spilles til september i Vancouver, Canada.

Det er selveste Björn Borg, der har udtaget Holger Rune til det europæiske hold.

»Han har bevist, at han kan slå de bedste i verden, og jeg ser frem til at byde ham velkommen på 'Team Europe' i Vancouver,« siger Borg til turneringens hjemmeside.

Foto: CHRISTOF STACHE

Her giver Holger Rune også en kommentar til den store nyhed.

»Jeg er meget beæret over at være en del af Team Europe i Vancouver i år,« siger Holger Rune.

»Jeg har fulgt med i Laver Cup de seneste år, og jeg elsker eventet.«

»Turneringen er så intens, og man kan rigtig komme til at lære sine rivalers personlighed at kende.«

»Det har været en drøm for mig at deltage, og jeg kan ikke vente med at blive en del af det,« fortsætter Rune til turneringens hjemmeside.

Indtil videre er Rune på hold med Stefanos Tsitsipas og Andrey Rublev, mens de sidste tre navne på det europæiske hold mangler at blive udpeget.

'Team World'-holdet udgøres indtil videre af Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Frances Tiafoe og Nick Kyrgios.