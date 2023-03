Lyt til artiklen

Det var bestemt ikke Holger Runes dag.

Og danskeren lægger heller ikke skjul på, at han ærgrer sig over det tidlige Indian Wells-exit.

'I år ramte jeg ikke mit højeste niveau ret mange gange, og i dag synes jeg, jeg ramte det laveste,' skriver Holger Rune på Twitter.

Han mødte Stan Wawrinka sent mandag aften dansk tid, og det var veteranen, der trak det længste strå med cifrene 6-2, 6-7, 7-5 efter en kamp, der varede to timer og 41 minutter.

Holger Rune er ude af årets Indian Wells. Foto: HARRY HOW

Holger Rune fik undervejs behandling for et problem med højre skulder, og i løbet af det sidste sæt, var det umiddelbart anklen, der drillede ham.

'Jeg kæmpede med alt, hvad jeg havde, men det er hårdt, når du ikke kan mærke dine slag, og når det fysiske og mentale ikke fungerer,' skriver den danske tennisstjerne.

Han nægter dog at lade sig slå ud, understreger han.

'Jeg ved, jeg kommer tilbage. Det gør jeg altid,' lyder det fterfulgt at et hashtag, hvor han skriver, at han 'elsker sin familie'.

