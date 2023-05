Holger Rune har absolut INGEN økonomiske bekymringer.

Det seneste års massive succes på tennisbanen har kastet så mange penge af sig, at den 20-årige tennisstjerne har mulighed for at leve et liv, som hans jævnaldrende kun kan drømme om.

En plads blandt verdens ti bedste spillere, flere ATP-titler og monsteraftaler med brands som Nike og Rolex har allerede braget adskillige millioner ind på den unge danskers bankkonto.

Men titlen som ung millionær preller dog en smule af på Holger Rune, da B.T. møder ham på det luksuriøse tennisanlæg Monte Carlo Country Club tæt på hans hjem i Monaco.

Holger Rune er blandt andet sponsoreret af Rolex. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Holger Rune er blandt andet sponsoreret af Rolex. Foto: Bax Lindhardt

For ham betyder de mange penge nemlig kun én ting. Og intet andet.

»Det giver mig frihed, og det er selvfølgelig rart, men jeg tænker ikke over de store summer. Jeg vil bare gerne være nummer ét i verden,« siger stortalentet og tilføjer:

»Når jeg er gået på pension, så kan vi snakke om penge.«

Danskeren når dog kun lige akkurat at færdiggøre sit svar, inden hans mor, Aneke Rune, der sidder ved siden af ham under interviewet, kortvarigt bryder ind.

»Holger spørger om sin saldo en gang imellem, og om han har råd til det og det. 'Tag lige og vent lidt', svarer jeg så nogle gange,« griner hun.

Det er dog primært, når den unge tenniskomet falder pladask for en bolig i udlandet, at han lige har brug for at få en status på finanserne.

Danskeren har i øvrigt tidligere forklaret, at han render rundt med store boligdrømme.

»Altså, på et eller andet tidspunkt vil jeg da gerne købe et stort hus. Der er flere steder, jeg gerne vil bo i fremtiden, lad mig bare sige det sådan,« afslører Rune.

Danmarks bedste tennisspiller på herresiden har i løbet af de seneste 12 måneder tjent over 25 millioner kroner i præmiepenge.

Derudover kommer store sponsoraftaler med Nike, Babolat og Rolex. Sidstnævnte aftale sikrer eksempelvis Holger Rune et tocifret millionbeløb årligt.