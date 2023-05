I 2022 kunne Holger Rune gemme sig på Roland-Garros’ grusbaner som useedet teenager.

Et år senere træder den nyslåede danske verdensstjerne ind i turneringen som en af topfavoritterne – og det bliver noget af en prøvelse. Især uden for banen, vurderer Patrik Wozniacki, tennisekspert på TV 2.

»Det hviler et voldsomt pres på ham, og French Open er et KÆMPE mediecirkus, hvor alt og alle flår i ham. Det er en helt ny verden – selv om han har haft et år til at vænne sig til det. Folk vil forsøge at fjerne fokus – også ubevidst. Det er noget, man skal lære at være i.«

Det var netop ved French Open i 2022, at Holger Rune for alvor blev berømt – og berygtet – da han bad sin mor om at forlade boksen under kvartfinalematchen mod Casper Ruud.

Holger Rune er blandt bookmakernes favoritter til French Open 2023. Foto: FABIO FRUSTACI Vis mere Holger Rune er blandt bookmakernes favoritter til French Open 2023. Foto: FABIO FRUSTACI

En situation, der næppe gentager sig i år. I hvert fald er de tidligere så hyppige udfald blevet færre på det seneste, bemærker Patrik Wozniacki.

»Han vinder jo flere kampe nu. Når det går dårligt, bliver man bare lettere ramt af frustrationer og dårlige beslutninger. Nu spiller han med selvtillid og overskud. Så banalt er det,« siger han og fortsætter:

»Fordi han er i det her positive mindset nu, holder han hovedet koldt. Så ser man nemmere bort fra irriterende tilråb fra tribunen eller et fejlkald fra dommeren. Og samtidig bliver han mere moden dag for dag. Mere erfaren.«

Holger Rune ankommer til French Open med en uges turneringspause efter finalenederlaget til Daniil Medvedev ved Masters 1000-turneringen Italian Open.

Holger Rune og Aneke Rune, mor og manager, under en frokost i Monaco. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Holger Rune og Aneke Rune, mor og manager, under en frokost i Monaco. Foto: Bax Lindhardt

Forventningerne er derfor enorme. Med rette, siger tenniseksperten.

»Jeg har en god fornemmelse. Han leverer på et rigtig højt niveau. Han så træt ud i finalen, men det er der ikke noget at sige til. Det var svære omstændigheder. Han er kun 20 år og har stadig masser af tid.«

»Nu har han allerede stået i to Masters 1000-turneringer i år. Det er fantastisk. Så jeg er meget fortrøstningsfuld op til French Open, hvor der er hviledag imellem kampene. Formen ser god ud. Han tager de rigtige beslutninger. Hvis han kan holde sig skadefri, så ser det godt ud.«

Patrik Wozniacki sætter – trods bookmakernes forventning om Holger Rune i top-3 – succeskriteriet for French Open til en dansk kvartfinale.

Patrik Wozniacki blåstempler en kvartfinale for Holger Rune ved French Open. Foto: Emil Agerskov Vis mere Patrik Wozniacki blåstempler en kvartfinale for Holger Rune ved French Open. Foto: Emil Agerskov

Men samtidig slår han fast, at danske tennisfans kan drømme om meget mere. For Holger Rune har bevæget sig markant siden sidste franske visit.

»Han bliver en skarpere og skarpere pointspiller for hver dag, der går. En ting er at være skarp på server, men også at kunne spille pointene rigtigt på de rigtige tidspunkter. Især det her med at vælge stopboldene på de rigtige tidspunkter. Tidligere gik der inflation i det.«

»Nu fanger han sin modspiller på hælene og vælger stopboldene på de rigtige tidspunkter. Og så slår han bare boldene i den rette position nu. Vælger de rigtige slag på de rigtige tidspunkter. Serven er blevet så meget bedre. Han har altid været god på returen, og det er han stadig.«