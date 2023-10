Jamen, er det ikke Holger Rune – og Boris Becker? Jo da.

De ved begge, hvad det kræver for at være med på øverste niveau i tennissporten, så der burde da været lidt at snakke om for den 20-årige dansker og den 55-årige tysker.

De to tennisstjerner mødtes på det fashionable hotspot i Monaco, The Niwaki, som står for fin japansk gastronomi.

Det fremgår af et billede fra ejer Samy Sass, der også står for den berømte Sass Cafe, der er et af de steder i byen, der tiltrækker de allerstørste stjerner som Cristiano Ronaldo og Michael Jordan.

Becker har tidligere rost Holger Rune til skyerne, for han nævnte Rune, da han blev spurgt, om den nye generation var ved at tage over for de tidligere som Roger Federer og Rafael Nadal.

»Det er allerede sket. Carlos Alcaraz blev nummer et i verden, efter han vandt US Open sidste år – der er dit bevis. Der er mange andre unge spillere, der banker på døren – blandt andre Jannik Sinner og Holger Rune,« sagde Boris Becker til The Guardian.

Becker har vundet seks grand slams, blandt andet Wimbledon som 17-årig, men i de seneste år er hans ry blevet noget blakket.

Sidste år blev han således dømt for at skjule sine værdier i en konkurssag, hvilket kostede ham en dom på 2,5 år fængsel.

Han kom dog ud efter otte måneder, men blev forvist fra England, hvor han boede.

Holger Rune står i nogle ret anderledes vanskeligheder, for han har lige nu svært ved at finde sit topspil, men han giver det et forsøg mere, når han stiller op i Stockholm i næste uge, hvor han er forsvarende mester.