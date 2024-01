Hvis Holger Rune var i tvivl om, hvorvidt han er populær i Australien, så fik han svaret søndag.

For på førstedagen af årets Australian Open opstod der nærmest kaotiske tilstande, da det danske stortalent var færdig med at træne.

Adskillige fans havde nemlig taget plads ved træningsbanen for at få et glimt, en autograf eller et billede med den unge tennisspiller.

Og da han først begyndte at bevæge sig hen mod udgangen, kæmpede flere af dem for at få hans opmærksomhed et kort øjeblik.

Holger Rune kunne næsten ikke komme forbi de mange fans. Vis mere Holger Rune kunne næsten ikke komme forbi de mange fans.

Det var især, da danskeren smed sit håndklæde ud til publikummet på Melbourne Park, at det mindre kaos for alvor tog fart.

Efter et par minutter med autografskrivning og selfies blev Holger Rune dog hurtigt eskorteret tilbage til omklædningsrummene af to vagter.

Den danske tennisstjerne skal først i aktion ved årets Australian Open tirsdag.

Her møder han japaneren Yoshihito Nishioka i første runde.

Du kan som altid følge kampen live på bt.dk.