Holger Rune var stormet frem fra en plads uden for top-100.

Pludselig stod han som 19-årig på den største scene i en French Open-kvartfinale, der endte i 'forlad'-råb til egen boks, norske beskyldninger om løgn og et smerteligt exit.

Nu står Rune og Ruud igen over for hinanden på samme stadie i grus-turneringen over dem alle, og bliver det blot halvt så vildt, så er det et must at se med.

»Det var en vild kamp, der bølgede frem og tilbage både tennismæssigt og mentalt. Der var simpelthen så meget på spil, og det var en meget ung Holger Rune, der ikke havde været i den situation før, og det kom til udtryk,« husker tidligere topspiller og træner Michael Mortensen, der kommenterede matchen for et år siden.

Der var virkelig dårlig stemning efter sidste møde i French Open. Foto: Yoan Valat/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Der var virkelig dårlig stemning efter sidste møde i French Open. Foto: Yoan Valat/EPA/Ritzau Scanpix

Han betoner det voldsomme pres, som der var på den dengang kun 19-årige Rune, der var kommet til verdenstoppen med stormskridt.

Danskeren lå kampen igennem på grænsen rent mentalt, og derfor kom det meget omtalte 'forlad'-råb som et vulkanudbrud.

Episoden sidder formentlig godt fast i mange danskeres bevidsthed, men Discovery-eksperten mener, at Rune selv har fået vasket tavlen ren.

»Jeg tror, han har fundet ud af, at hvis der kommer sådan et udbrud igen, så er det også patetisk. Derudover bryder han også sin egen koncentration, og han vil få tilskuerne imod sig. Han vil hellere have dem med sig og vise, at han nyder at være der.«

Rune fik sin første sejr over Ruud i Rom, hvor det både var underholdende og seværdigt. Og der var tilmed en god stemning mellem dem.

Man skal dog ikke tro, at alt så er fryd og gammen mellem dem.

»Ruud er ærekær. Han ved godt, at Holger ikke er hans bedste ven, men han accepterer ham som kollega. Men inde på banen er det to krigere, der vil gøre hvad som helst for at vinde,« siger Mortensen, der også har været i kontakt med de norske medier, som også er optagede af den nordiske krig.

Eksperten fremhæver Runes evne til at problemknuse hele vejen gennem dette års French Open, men han skal hæve niveauet, hvis han skal forbi Ruud, vurderer Discoverys ekspert, der selv har fornøjelsen af at kommentere dysten.

»Han skal spille markant bedre end tidligere i turneringen, for Casper Ruud er i sit rette element og spiller rigtig godt. Han kan blive på banen i fem-seks timer, og hans bundniveau er tårnhøjt.«

Det skandinaviske kvartfinalebrag skal spilles på Court Philippe-Chatrier onsdag aften med start tidligst klokken 20.15. Følg kampen i livebloggen LIGE HER.