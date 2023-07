Han nåede ikke engang at få pulsen ned, før det gik amok på telefonen.

Det væltede nemlig ind med beskeder. I flere timer.

For da den danske tennisstjerne Holger Rune lørdag aften smed sig på græsset efter et vanvittigt drama i tredje runde ved Wimbledon, begyndte de mange lykønskninger med det samme at tikke ind på danskerens telefon.

Det fortalte han på det efterfølgende pressemøde.

Holger Rune er klar til fjerde runde ved Wimbledon. Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune er klar til fjerde runde ved Wimbledon. Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg har kun lige nået at se, at jeg har fået en masse søde beskeder. Jeg har ikke engang snakket med min far eller søster, om de har tænkt sig at komme herover. For hvis jeg når langt, så ville jeg nyde at se dem til én af kampene,« lød det fra stortalentet, inden han fortsatte:

»Jeg har fået mange fine beskeder, men jeg har slet, slet ikke nået at tjekke dem endnu, så jeg kan ikke engang fortælle jer (pressen, red.), hvem der har skrevet.«

Holger Rune spillede sig lørdag aften videre til fjerde runde ved Wimbledon efter en dramatisk kamp mod spanske Alejandro Davidovich Fokina.

Efter fem sæt og næsten fire timers spil kunne danskeren dog endelig lade sig hylde som vinder.

Mandag møder Rune den bulgarske verdensstjerne Grigor Dimitrov ved den ikoniske tennisturnering i London.

