Han har været væk i flere måneder, men nu er han tilbage ved siden af Holger Rune.

En video på de sociale medier fra Wimbledons træningsanlæg viser, at danske Lars Christensen igen står ved den danske tenniskomets side.

Den danske træner har ellers været væk i flere måneder under stor mystik.

Men forud for Wimbledon ser det ud til, at Lars Christensen igen skal hjælpe Holger Rune.

Lars Christensen (th.) er tilbage i Rune-lejren.

Han har ellers været fraværende ved de seneste seks turneringer, Holger Rune har spillet, men nu er han igen klar til at hjælpe den danske stjerne til nye triumfer.

I videoen kan man se, hvordan de har det sjovt med en omgang fodbold.

Holger Rune satte i forbindelse med French Open ord på den mystiske situation.

»Lars og jeg er i fin kontakt, så alt er godt. Jeg har faktisk senest snakket med ham i dag,« lød det dengang fra danskeren.

Her slog han også fast, at Lars Christensen ikke var blevet fyret.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Rune-lejren.

