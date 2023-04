Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Holger Rune har taget et overraskende valg.

I hvert fald hvis man spørger Michael Mortensen, der er tenniskommentator hos Discovery.

Og han måtte da også lige læse nyheden en ekstra gang, da den tikkede ind på telefonen mandag. For Holger Rune har nemlig stoppet samarbejdet med stjernetræneren Patrick Mouratoglou, som ellers har været tilknyttet den danske verdensstjerne siden oktober.

I forvejen var det meldt ud, at samarbejdet ville fortsætte indtil sommer, og derfor er det da også en overraskelse for Michael Mortensen, at det stopper før tid.

Foto: Jonathan Hui Vis mere Foto: Jonathan Hui

»Jeg er meget overrasket. Det må jeg sige. Jeg havde forventet, de ville arbejde sammen til og med French Open – som minimum,« fortæller han til B.T. og tilføjer:

»Det kan godt være, at Holger ikke vundet nogen turneringer i år, men han har haft nogle rigtig gode kampe, hvor Patrick har været god til at implementere ting.«

Dagens melding kommer i øvrigt på et tidspunkt, hvor 19-årige Holger Rune står over for en ekstremt vigtig grussæson.

En sæson, hvor danskeren har en masse ranglistepoint, han skal forsvare de kommende uger.

Og derfor venter der en vigtig tid for det unge stjerneskud, mener Michael Mortensen:

»Det er en svær tid, han går i møde pointmæssigt. Han skal jo forsvare mange point, og der ligger et meget stort pres på ham, fordi han opnåede så store ting sidste år.«

Netop derfor tror Michael Mortensen da heller ikke, at afskeden med Mouratoglou trods alt får så stor betydning for hans spil på banen, som nogen måske kan fristes til at tro.

»Jeg tror ikke, det betyder ret meget. Holger har i forvejen et stærkt team omkring sig. De ved præcis, hvordan de skal optimere Holger mentalt og spillemæssigt,« siger Discovery-kommentatoren og tilføjer:

Stjernetræneren Patrick Mouratoglou stopper samarbejdet med Holger Rune. Foto: MATTHEW STOCKMAN Vis mere Stjernetræneren Patrick Mouratoglou stopper samarbejdet med Holger Rune. Foto: MATTHEW STOCKMAN

»Patrick var selvfølgelig en stor kapacitet at få ind, men Lars Christensen (Holger Runes mangeårige træner, red.) og Holger opnåede allerede store ting sammen inden da.«

Derfor mener tv-eksperten heller ikke, at danskeren behøver at lede efter en ny træner, der kan supplere Lars Christensen.

»Lars er meget kompetent. Der skal bare være ro på, og så kan de sparre med Patrick en gang imellem. Det set up, Holger har nu, passer ham perfekt,« lyder det.

Over for B.T. afslørede Rune-lejren tidligere på dagen, hvorfor den franske stjernetræner ikke længere skal være en del af danskerens trænerstab.

Den årsag kan du læse mere om HER.